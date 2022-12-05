На сході точаться запеклі бої: актуальна карта війни в Україні

Морози, що настали на сході, змінюють умови битв

Незважаючи на очікування заокеанських союзників, малоймовірне припинення взимку воєнних дій. Промерзла земля дозволяє важкій колісній та гусеничній техніці просуватися вперед. Українські війська готують таку техніку до зимових операцій, а будь-яка пауза дає росії можливість посилювати позиції та звозити нових мобілізованих.

Як вважають в Інституті вивчення війни (ISW), здатність України зберегти ініціативу та динаміку звільнення країни залежить від проведення послідовних операцій цієї зими. Восени, попри бруд, активні бої тривали. З наближенням сильних морозів наприкінці грудня українські сили знову зможуть використовувати погодні умови.

Контрнаступальні дії українських військ тривають у напрямку Кремінної та Сватового. Ворог настає в районі Бахмута та Авдіївки.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Окупанти заявляють про відбиття українських атак у районі Сватового на території Луганської та Харківської областей. Кадри з геолокацією підтверджують удари в районі Стельмахівки та Кривошиївки на північний захід від міста. В околицях Кремінної також триває наступ Сил оборони України на тлі атак росії. Бої велися на північний захід від Кремінної (район Площадки), а також на південь на околицях Білогорівки.

Карта боїв на північному сході України

На Донеччині ворог продовжує атакувати Бахмутський напрямок — Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутський, Досвідчений, Кліщівка, Андріївка, Курдюмівка під атакою окупантів. Ведуться запеклі бої.

Ворог намагається мінімізувати наслідки української боротьби з їхніми складами та лініями постачання – російські війська отримали наказ не підвозити артилерійські снаряди ближче ніж на 100 км до лінії фронту у районі Донецька. У районі Авдіївки також продовжуються атаки окупантів по всій західній околиці Донецька, у Водяному, Первомайському, Мар’їнці та інших населених пунктах. У західній частині Донеччини та на сході Запорізької області ворог заявляє про відображення українських контратак. Нібито Сили оборони намагаються відновити позиції у районі Вугледару.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Ворог продовжує обстрілювати правобережжя на Херсонщині. Також росіяни відкривають вогонь по Миколаївщині (Очаків), Дніпропетровщині (Нікополь, Марганець), Запорізькій області (Гуляйполі). Українські сили також завдають удару, але точніше — за скупченнями окупантів у Херсонській області та Запорізькій, зокрема, біля Первомайського. Місцевим мешканцям на окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя дедалі складніше пересуватися. Обмеження з пересування торкнулися і росіян — їм не дозволяють залишати Запорізьку область місцева окупаційна влада.

Карта воєнних дій у Херсонській області

Раніше "Телеграф" розповідав, що через мережу поширилися кадри страти місцевих жителів на Луганщині нібито за допомогу ЗСУ. Щодо подальшого розвитку війни експерти будують гіпотези та прогнози, але для їх виконання важливо відрізати росіян на фронті від постачання зброї та інших типів постачання, наприклад, зруйнувавши остаточно Кримський міст.