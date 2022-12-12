Фармацевтична компанія "Здоров’я" отримала подяки від військових, надзвичайників і нацполіціі

У фармкомпанії "Здоров’я" впевнені, що у цій війні перемогти можна лише разом

Керівництво та колектив фармкомпаніі "Здоров’я" отримали подяки за невпинну допомогу у боротьбі проти ворога. Кожен і всі разом вони щодня роблять свій вклад у спільну Перемогу.

Свою вдячність офіційною подякою висловило командування військової частини А1215. Командир частини Олександр Липовий і особовий склад відзначили неоціненний вклад компанії та підтримку з перших днів війни. Тоді бізнес підставив плече військовим і всій державі, щоб разом вистояти та дати відсіч загарбнику.

За плідну співпрацю фармкомпаніі "Здоров’я" дякує особовий склад Відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Харківської міської територіальної громади Харківського районного управління Головного управління ДСНС України в Харківській області. Заступник начальника управління — начальник Андрій Єременко висловив щиру подяку колективу, який всіляко допомагав надзвичайникам виконувати свою важливу роботу.

У фармкомпаніі вважають, що у цій війні перемогти можна лише разом. Тому з перших днів годували військових, забезпечували їх ліками, передавали автівки для виконання бойових завдань. Допомагали технікою рити окопи й налагоджували виробництво буржуйок для обігріву блокпостів.

Фармкомпанія "Здоров’я" постійно співпрацює з Харківським прикордонним загоном Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України, Полком поліції особливого призначення та Управлінням боротьби з наркозлочинністю Головного управління національної поліції. За це колектив неодноразово отримував від них подяки.

Зараз левова частка допомоги спрямовується на підтримку армії та спеціальних служб. Але не забувають і про молодих спортсменів, якими завжди опікувалися. Адже спортивні перемоги також дають сили не опускати руки й працювати далі.

Кожна передана автівка, дрон, продукти харчування та ліки — це вклад у спільну справу! Кожна згадка про Україну на світових аренах — підтримка від закордонних партнерів! Крок за кроком йдемо до Перемоги!