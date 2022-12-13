"Розумне" мінування, злочини під час блекауту, доля рф після війни: 9 заяв з інтерв'ю голови Нацполіції

Обрали коротко найцікавіше про звільнені території, відключення світла, поліцейських в окупації та полоні, тощо.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко дав розгорнуте інтерв'ю про деокуповані території України, долю поліцейських-зрадників та проросійських жителів Криму і Донбасу, майбутнє рф і України після війни.

Для зручності читачів "Телеграф" виділив коротко дев'ять найцікавіших на нашу думку заяв з інтерв'ю "РБК-Україна".

"Смарт" мінування Херсонщини

"Такого масового і "смарт" замінування, як на Херсонщині, не було в жодному деокупованому місці нашої держави", — підкреслює Клименко.

За його словами, ворог залишив також бомби на таймері, щоб ті вибухали у людному місці чи будівлі адміністрації через 140-310 годин роботи. Знайти ці вибухові пристрої вкрай тяжко, тому що саме ці вибухові пристрої закладені або в підвальні приміщення, або між стіною і приміщенням.

Можна просто підняти вазон з квітами і вибухне повністю вся будівля. Можна відкрити двері і вибухне протилежна частина будівлі. Так було з будівлею Національної поліції в Херсонській області. Закладають бомби також в стіни, столи та стільці.

Гармидер після окупантів

Найбільше всього сміття росіяни залишили у підрозділах поліції та прокуратури, бо внизу таких будівель зазвичай є ізолятори тимчасово тримання, і там вони днями або тижнями тримали людей з українською позицією, у той час як на верхніх поверхах жили та "працювали".

Головне, російською мовою написати "Полиция РФ" і все. Це все, що вони принесли з собою. Деякі злочини реєструвалися в зошитах, але ніяк не розслідувалися.

Знищили близько 1500 автомобілів, знімали колеса, дзеркала і все, що тільки можна було зняти, і відправляли це в росію.

"А ще в Куп'янську ми знайшли кілька бідонів з бражкою. Мабуть, готували одразу і пили, щоб піднімати свій "бойовий дух", — каже Клименко.

Що чекає росію та Україну після завершення війни

"Я думаю, що дуже важко буде цій країні оговтатись від того, що вона зробила нам. І що ми зробимо з нею", — підкреслює голова Нацполіції.

Для України він бачить набагато світліше майбутнє: "Ми відбудуємось, ми повернемо всіх з-за кордону, наші люди будуть вірити в державу. Ми повернемо наших дітей, ми налагодимо систему освіти, ми налагодимо інфраструктуру, ми будемо більш толерантними один до одного. Ми будемо більше цінувати свою незалежність, свою державу і свої права в цій державі. Ми будемо сильні і ми не дамо більше ступати ворогу по нашій землі".

Проблема після деокупації

Діти, які народилися в Криму та на Донбасі у 2014-2015 роках, вже пішли у другий клас.

"Люди отруєнні пропагандою росії. Великі території, які вже 8,5 років не чули української. В яких виховувалась і пропагувалась ненависть до всього українського, до України. Тому головна проблема – це люди", — каже Клименко.

За його словами, багато людей, що там проживають, можуть виїхати шукати "русский мир" в росії.

Ігор Клименко

Про поліцейських в окупації

Всім правоохоронцям було наказано залишити окуповані території, проте деякі не встигли цього зробити, — їм довелося сховати зброю і посвідчення, і переховуватися.

Коли вони все ж виходять на підконтрольні території, то перевіряються СБУ і Департаментом внутрішньої безпеки, в тому числі з використанням поліграфу.

Хто не виконав наказ з будь-якої причини, — всі були звільнені з Національної поліції.

Злочини під час блекауту

На вулицях стало більше поліцейських, і тому злочинність знизилася.

"Рівень злочинності по Україні на сьогоднішній день у нас знизився на 13%, а якраз в час блекауту – середа-четвер, рівень злочинності знизився на 16%. Присутність поліцейських, взаємодія з населенням і об'єднання громад, воно дало свій результат", — підкреслює голова Нацполіції.

"Пункти незламності" у відділках

На сьогоднішній день готові до прийому громадян 903 відділки поліції. За тиждень цю цифру можуть збільшити до тисячі. Наразі вже 200 відділків також обладнані супутниковим зв’язком Starlink.

"Люди можуть сюди прийти в будь-який час. Ми маємо на увазі саме приміщення, вестибюль, де будуть розставлені стільці, де буде вода, буде можливість зарядити свої гаджети, де буде працювати генератор, пальне для генератора і, звичайно, люди можуть звернутись до поліції. А у випадку відсутності зв'язку, поліцейські зможуть допомогти. Або хвору людину доставити до лікарні", — пояснює Клименко.

Про поліцейських-зрадників

Ті, хто зрадив присягу народу України, — ущербні люди, люди, які мало працювали, або не мали професійного хисту, але хотіли займати якісь посади. Зазвичай це були рядові посадовці, які у окупантів займали високі посади.

При наборі в Нацполіцію перевіряють психічний стан, але тільки на відповідність посаді, яку вона збирається займати. Якщо немає зовнішніх ознак, важко визначити, чи психічно хвора людина.

З 130 тисяч поліцейських 217 осіб зрадили Україну.

"Це такий мізер, але від цього мізеру ми теж мали очиститися", — каже Клименко.

Поліцейські в полоні

Всього в полоні було 219 поліцейських, зараз досі залишається 26, інших звільнили.