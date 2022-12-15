Серйозний наступ ворога можливий у двох напрямках: актуальні карти боїв в Україні

Окупанти стягнули сили на сході України

Російські окупанти можуть на початку 2023 року розпочати серйозний наступ. Ризик наступу ворога є на двох основних напрямках — уздовж кордону Харківської та Луганської області на північному сході України та Донеччині. Ворог стягує важку техніку із тилу Луганщини ближче до лінії фронту.

Як зазначають в Інституті вивчення війни, морози та затвердіння ґрунту сприяють збільшенню темпів наступу. Частину військ ворога було переведено до різних районів Донеччини після відступу на Херсонщині. Частини, що залишилися, зміцнюють оборону, поки росіяни можуть сподіватися почати новий наступ в районі Вугледар-Павлівка. Прогноз експертів оцінює можливість російських військ захопити стратегічно важливу територію у найближчі місяці як малоймовірну.

Наголошується, що ворог продовжує наступальні дії в районі Бахмута та Авдіївки. На лінії Кремінна-Сватове продовжується український контрнаступ, а росія атакує.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Російські джерела заявили про нарощування українськими силами контрнаступних операцій у напрямку Сватового. Також є дані і про продовження операцій у районі Кремінної. Окупанти бояться, що українські сили перехоплять ініціативу, якщо візьмуть Кремінну. Генштаб ЗСУ повідомив про відбиті атаки росії на північний захід від Сватового в районі Гряниківки Харківської області та Новоселівського на Луганщині. Відбивалися від окупантів також на північ від Кремінної в районі Червонопопівки і на південь від Кремінної в районі Серебрянки та Білогорівки.

Карта боїв на лінії Сватове-Кремінна

На Донеччині наступ ворога в районі Бахмута триває на південь і північний схід. Окупанти заявляють про бої в Опитному, Бахмуті, на околицях Соледара, але дані Генштабу це не підтверджують. Різний ступінь оцінки просування і в самих росіян. У районі Авдіївки також продовжується наступ. Ворог заявляє про часткове захоплення Водяного. У західній частині Донеччини росія в обороні.

Карта бойових дій у Донецькій області

Південь України

Ворог продовжує оборону і завдає ударів по правому березі Херсонської області. Також зводяться лінії укріплень. Українські військові відпрацьовують по цілях у тилу окупантів у Херсонській та Запорізькій областях.

Карта воєнних дій у Херсонській області

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на тлі ризику посилення військової активності експерти обговорюють, яке місто може бути першим у черзі на звільнення. Серед варіантів — Мелітополь, який займає найвигідніше географічне положення на шляху до Криму.