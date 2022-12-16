Капітуляції росії не буде: відомий таролог здивувала прогнозом про закінчення війни.

Керівництву Росії дозволять "зберегти обличчя" перед населенням

Відомий екстрасенс і таролог Людмила Хомутовська, яка передрікала Україні перемогу навесні 2023 року, зробила новий, у чомусь несподіваний прогноз про те, на що українцям чекати найближчими місяцями.

Таро-розклад вона робила в ефірі на YouTube-каналі "Люкс ФМ" зі Славою Деміним.

Зокрема, коли мова зайшла про швидку капітуляцію Росії, на яку сподіваються багато українців, виявилося, що жодної капітуляції ворога не буде.

"Капітуляції я не бачу. Це щось, чого росія апріорі не може зробити. Якщо вони навіть підпишуть, тому що там якісь умови їм пропонують, на які згодна в принципі росія, це звучатиме на рівні, що вони відвели війська, щоб захищатися від НАТО. Однак, у будь-якому випадку вони не є капітулюючою країною. Вони принесуть це так, як їм потрібно. Однак, не факт, що це може все пройти", — упевнена Людмила Хомутовська.

Іншими словами, російської федерації "підсолодять пігулку", дозволивши заявити для путінських "патріотів", що армія росії не відступає, а "відходить" на кращі позиції.

Також таролог прокоментувала висловлювання деяких своїх колег про те, що війна може затягтися ще не на один рік.

За її словами, занадто довго чекати не доведеться: час перемоги може наступити вже навесні.

"Ми за цей рік обов’язково отримуємо перемогу, нехай мені там хто що каже, що це затягнеться на роки. Ні, не затягнеться. Нам навіть дають угоду мирну. У нас буде перемога, ми її святкуватимемо. З іншого боку, у нас піднімається тема, що армія якимось чином розпочне реформування” – додала таролог.

Нагадаємо, що інший екстрасенс, Марія Тиха, заявила, що після перемоги України у війні відбуватиметься масштабне відновлення країни: у політику прийдуть нові молоді особи, які займуться серйозним розвитком усіх сфер нашого життя.