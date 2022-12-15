Країна "вийде з минулого": екстрасенс передбачила долю України

За словами астроексперта, нашу державу чекає масштабне відновлення

Чим завершиться для України війна з російським окупантом — питання, яке цікавить усіх українців. Обнадійливий прогноз дала екстрасенс Марія Тиха.

Експерт у галузі тарології розповіла в інтерв’ю YouTube-каналу "ТОР", що, згідно з розкладом карт Таро, Україна "вийде з минулого".

За словами екстрасенса, як і раніше, вже ніколи не буде — як в економічній сфері, так і в ментальному стані українців.

Також Марія Тиха повідомила, що після перемоги відбуватиметься масштабне відновлення. До політики прийдуть нові молоді обличчя, які розвиватимуть країну.

Раніше таролог Людмила Хомутовська заявила, що воєнні дії в нашій країні закінчаться навесні 2023 року. Схожий прогноз був і у ясновидця та екстрасенса Хаяла Алекперова. За словами астроексперта, мир в Україні настане у весняні місяці наступного року.