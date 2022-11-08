Скільки триватиме війна росії проти України: нумеролог назвав терміни

За словами Бадіяна, зміни відбудуться у середині лютого – березня наступного року

Український астролог і нумеролог Володимир Бадіян відповів на питання, яке хвилює всіх українців — коли завершиться війна в Україні.

В інтерв’ю YouTube-каналу PeopleLife експерт у галузі нумерології розповів, що війна зійде нанівець у середині лютого – середині березня 2023 року.

"У 2023 році десь до середини лютого будуть якісь серйозні зміни або у плані переговорів, або великого затишшя. Ще у грудні буде невелике затишшя. Але, швидше за все, від трьох до шести місяців закінчиться війна", — заявив Бадіян.

Астроексперт додав, що в цей період має все змінитись. Звісно, бойові дії ще будуть, але не такі глобальні, як зараз.

Своєю чергою таролог Людмила Хомутовська заявила, що воєнні дії в нашій країні закінчаться навесні 2023 року. Схожий прогноз був і у ясновидця та екстрасенса Хаяла Алекперова. За словами астроексперта, мир в Україні настане у весняні місяці наступного року.