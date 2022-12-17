"Ми готуємося": генерал ЗСУ розповів, коли саме можна чекати нового наступу з Білорусі

Наші захисники готові "дати по зубах" будь-яким ворогам — і росіянам, і білорусам

Останні події у Білорусі демонструють особливу активність режиму лукашенка у військових питаннях. Втім, можливість повторного вторгнення супротивника через північні кордони регулярно оцінюється командирами ЗСУ, і наші захисники готові дати відсіч. За словами генерал-майора, командувача ОК "Південь" Сухопутних військ ЗСУ Андрія Ковальчука, українські військові регулярно прораховують усі ймовірні сценарії та не виключають віргодного відкриття додаткового фронту з боку РБ.

Про це він докладно розповів в інтерв’ю SkyNews. Слід зазначити, що особливу увагу військовослужбовець приділяє ділянці кордону, через яку ворог може спробувати знову прорватися до Києва.

"Ми розглядаємо можливість наступу з Білорусі наприкінці лютого, можливо, пізніше", — зазначає генерал-майор, наголошуючи на масштабній роботі, що проводиться ЗСУ.

Як повідомляє Ковальчук, українські військові регулярно проводять розвідку, уточнюють місця зосереджень сил противника та їхню кількість. Також наші захисники здійснили мінування деяких ділянок прикордонних областей, які загалом організовують надійну оборону на півночі країни.

"Більше не буде того, що вони просто увійдуть, як це було 24 лютого", — резюмував він.

Варто зазначити, що попри підготовку ЗСУ більшість військових експертів упевнені: ймовірність нападу з боку Білорусі дуже низька. Боєць ЗСУ Юрій Касьянов спробував пояснити, які фактори дозволяють робити такі висновки.