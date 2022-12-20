"Майже як фантастика": у Світовому банку розповіли, яку допомогу Україна може отримати у 2023 році

Світовий банк запустить ще три напрями підтримки

2023 року Україна може отримати від Світового банку від 55 до 60 мільярдів доларів на швидке відновлення, підтримку приватного сектору та гуманітарну допомогу.

Про це розповів заступник виконавчого директора від України у Світовому банку Роман Качур під час конференції асоціації "Професійний уряд" (PGA), повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За його словами, 2022 року Україна отримала 31 мільярд, а тому озвучена цифра для нього не видається фантастичною.

Качур зазначив, що СБ запустить ще три основні напрями виділення коштів, оскільки підтримки одного лише бюджету буде недостатньо.

Це включає в себе:

швидке відновлення енергетичної та транспортної інфраструктури;

підтримка приватного сектора, включаючи та купівлю палива для проведення посівної;

гуманітарна підтримка

Також Банк працює над механізмами мультиплікаторів, щоби з кожного долара донорських коштів отримувати 3-4, які будуть направлені в Україну.

Качур підкреслив, що станом на 1 червня потреба України на відновлення становила 350 мільярдів доларів, проте швидше за все в новому звіті на початку 2023 року ця цифра збільшиться.

У Банку прогнозують, що 2022 року економіка України скоротиться на 35%, а бідність зросте до 25%. 2023 року показник бідності може піднятися і до 50%.

Нагадаємо, головний економіст Незалежної групи макроекономічного аналізу та прогнозування Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар напередодні повідомив, що "дно" для української економіки вже досягнуто й надалі буде лише зростання.