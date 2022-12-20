"Почти как фантастика": во Всемирном банке рассказали, какую помощь Украина может получить в 2023 году

Всемирный банк запустит еще три направления поддержки

В 2023 году Украина может получить от Всемирного банка от 55 до 60 миллиардов долларов на быстрое восстановление, поддержку частного сектора и гуманитарную помощь.

Об этом рассказал заместитель исполнительного директора от Украины во Всемирном банке Роман Качур во время конференции ассоциации "Профессиональное правительство" (PGA), передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, в 2022 году Украина получила 31 миллиард, а потому озвученная цифра для него не кажется фантастической.

Качур отметил, что ВБ запустит еще три основных направления выделения средств, поскольку поддержки одного лишь бюджета будет недостаточно.

Это включает в себя:

быстрое восстановление энергетической и транспортной инфраструктуры;

поддержка частного сектора, включая и покупку топлива для проведения посевной;

гуманитарная поддержка.

Также Банк работает над механизмами мультипликаторов, чтобы с каждого доллара донорских средств получать 3-4, которые будут направлены в Украину.

Качур подчеркнул, что по состоянию на 1 июня потребность Украины на восстановление составляла 350 миллиардов долларов, однако скорее всего в новом отчете в начале 2023 эта цифра увеличится.

В Банке прогнозируют, что в 2022 году экономика Украины сократится на 35%, а бедность вырастет до 25%. В 2023 году показатель бедности может подняться и до 50%.

Напомним, главный экономист Независимой группы макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар накануне сообщил, что "дно" для украинской экономики уже достигнуто и далее будет только рост.