Зігріваємо наших воїнів: як працівники фармкомпанії "Здоров’я" допомагають військовим долати холод

Понад 300 днів мужні воїни стоять на захисті нашої державності. Вони терпляче переживають усі тяготи військової служби: кожен з них залишив затишний теплий дім і тепер з побратимами живе в окопах і бліндажах.

Ворог навмисне затягує війну, щоб використати проти українців дошкульний холод. Обстрілами намагається зруйнувати енергосистему, аби всі відчули цей тиск. Але доки в містах облаштовують пункти обігріву для мешканців, самі люди та бізнес об’єднуються, щоб підтримати військових.

Співробітники фармкомпанії "Здоров’я" виготовляють окопні свічки та буржуйки для ЗСУ. Одна така свічка горить понад 4 годин. Протягом цього часу вона не лише дає світло, а й тепло: з її допомогою можна розігрівати їжу.

Також налагодили виготовлення пічок-буржуйок. Потреба у них колосальна. Вони обігрівають бліндажі, біля них солдати просушують особисті речі. Майстри фармкомпанії реалізували можливість регулювати забір і відведення повітря. Це дозволяє контролювати інтенсивність горіння та виводити димові гази назовні.

Крім того, верхня горизонтальна поверхня пічки призначена для приготування та підігріву їжі. Це дозволяє економно використовувати ресурси й довше зберігати тепло. Одна така буржуйка зігріває сотню бійців у бліндажі.

Працівники та керівництво фармкомпанії "Здоров’я" з першого дня війни допомагали військовим у Харкові. Закупляли для них дрони, ремонтували автомобілі, забезпечували гаряче харчування солдатам ЗСУ та тероборони.

Фармкомпанія "Здоров’я" залишається надійним роботодавцем і виробником ліків. Доки військові стоять на передовій, бізнес — тримає тил. Разом ми здолаємо ворога та відбудуємо Україну!