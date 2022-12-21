Согреваем наших воинов: как работники фармкомпании "Здоровье" помогают военным преодолевать холод

Более 300 дней мужественные воины стоят на защите нашей государственности. Они терпеливо переживают все тяготы военной службы: каждый из них покинул уютный теплый дом и теперь с собратьями живет в окопах и блиндажах.

Враг намеренно затягивает войну, чтобы использовать против украинцев холод. Обстрелами пытается разрушить энергосистему, чтобы все ощутили это давление. Но пока в городах обустраивают пункты обогрева для жителей, люди и бизнес объединяются, чтобы поддержать военных.

Сотрудники фармкомпании "Здоровье" производят окопные свечи и буржуйки для ВСУ. Одна такая свеча горит более 4 часов. За это время она не только дает свет, но и тепло: с ее помощью можно разогревать пищу.

Также наладили изготовление печек-буржуек. Потребность в них колоссальная. Они обогревают блиндажи, у них солдаты просушивают личные вещи. Мастера фармкомпании реализовали возможность регулировать забор и отвод воздуха. Это позволяет контролировать интенсивность горения и выводить дымовые газы наружу.

Кроме того, верхняя горизонтальная поверхность печи предназначена для приготовления и подогрева пищи. Это позволяет экономно использовать ресурсы и дольше сохранять тепло. Одна такая буржуйка согревает сотню бойцов в блиндаже.

Сотрудники и руководство фармкомпании "Здоровье" с первого дня войны помогали военным в Харькове. Закупали для них дроны, ремонтировали автомобили, обеспечивали горячее питание солдатам ВСУ и терроборонам.

Фармкомпания "Здоровье" остается надежным работодателем и производителем лекарства. Пока военные стоят на передовой, бизнес держит тыл. Вместе мы преодолеем врага и отстроим Украину!