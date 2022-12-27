Третя операція: генерал розповів, за якої умови ЗСУ підуть у потужний наступ

Нашим захисникам потрібна суттєва військова допомога

Під час повномасштабної війни в Україні Сили оборони завершують другий етап оборонної операції. Наступний, наступальний етап може розпочатися після того, як російські окупанти втратять можливість захоплювати нові території нашої країни.

Можливість наступу в українських захисників може з’явитися вже найближчим часом — до початку лютого. Однак для здійснення цих планів ЗСУ необхідна суттєва військова допомога. Про це в інтерв’ю OBOZREVATEL розповів ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко.

За його словами, на сьогодні основним завданням українських воїнів є завершення другого етапу стратегічної оборонної операції, а потім здійснення переходу до третього етапу.

"Перша наступальна операція ворога і, відповідно, перша оборонна операція наших Сил оборони була на півночі, коли противник намагався здійснити бліцкриг, друга – на сході та півдні нашої країни", – сказав Романенко.

Генерал зазначив, що оборонна операція нашої армії закінчиться тоді, коли російські війська перейдуть у стан припинення ведення наступальних дій та перейдуть до оборони. У тому числі в районі Бахмута та навколо нього, на півдні та сході.

Він також додав, що українським військовим необхідні резерви для успішного настання. При цьому "вікно можливостей" для успіху становить лише трохи більше як місяць.

"Що стосується противника, то він може бути готовий до нового наступу на початку лютого, плюс-мінус тиждень. Тобто вони можуть закінчити свою другу наступальну операцію тим, що перейдуть до оборони, а потім плануватимуть і проводитимуть третю наступальну операцію, до якої вони готують стратегічні сили", – додав Романенко.

Також генерал вважає, що військової допомоги союзників недостатньо для успішної деокупації країни. Загалом щоденні витрати боєприпасів нашої армії становлять приблизно 20 тисяч, а допомога нашій країні значно менша.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що директор Інституту сучасної війни у Вест-Пойнті Ліам Коллінз спрогнозував, коли очікувати на наступний масштабний наступ ЗСУ.