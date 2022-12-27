Чи переможе Україна у 2023 році: чотири прогнози

Чого чекати українцям від 2023 року

Вже всім зрозуміло, що війна росії проти України триватиме й у 2023 році, проте є багато версій про те, що відбуватиметься у новому році.

Видання BBC опитало низку експертів, які розповіли, чого чекати від українських військових і які рішення ухвалюватиме російське керівництво.

Новий наступ на Київ

Заступник директора Інституту стратегічних досліджень Майкл Кларк каже, що російський диктатор володимир путін визнав, що направив 50 тисяч мобілізованих росіян на фронт, а ще 250 тисяч готуються до нового наступу навесні.

За його словами, поки доля цього угруповання не буде вирішена, говорити про майбутнє війни неможливо. А доти бойові дії продовжуватимуться, оскільки ні росія, ні Україна поступатися не мають наміру.

Швидка перемога України

Вчений та аналітик Андрій Піонтковський вважає, що Україна зможе повністю відновити свою територіальну цілісність до кінця весни 2023 року. На це вказує безпрецедентна мотивація бійців ЗСУ, а також те, що Захід нарешті усвідомив всю масштабність виклику, що стоїть перед ним.

Він каже, що перемога України неминуча, але терміни перемоги залежать від того, як швидко члени НАТО почнуть постачання необхідної ЗСУ зброї, включаючи танки, літаки та ракети далекого радіусу дії.

Піонтковський переконаний, що за підсумками війни переможці, включаючи Україну, США та Велику Британію, сформують нову архітектуру безпеки.

Кінця не видно

Представник Департаменту військових досліджень із Королівського коледжу Лондона Барбара Занчетта зазначила, що путін не чекав, що Захід надасть настільки велику підтримку Україні, а українці триматимуться настільки стійко. І цей його прорахунок призвів до затяжної війни, закінчення якої поки що не видно.

Однак вона зазначає, що головного удару по путіну можуть завдати російські еліти, які змусять його піти на переговори з Україною. Це, за її словами, сталося зі США у В’єтнамі та з СРСР в Афганістані.

Зміни у внутрішньополітичній обстановці змусять путіна піти, проте до кінця 2023 року на це чекати не варто.

Лише поразка росії

Колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес не вірить, що росія зможе змінити хід війни, а Україна переможе 2023 року. При цьому він вважає, що вже у січні ЗСУ завершать підготовку до фінального етапу зі звільнення Криму.

Зокрема на це вказує на те, що після втечі росіян з Херсона, всі підходи до півострова з боку материкової частини України знаходяться під вогневим контролем ЗСУ.

Як повідомлялося раніше, у Міністерстві оборони Німеччини вважають, що росія може вчинити повторний наступ з Білорусі на Україну у квітні 2023 року.