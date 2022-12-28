Різдвяне диво разом з друзями: Тайра розповіла про допомогу її фонду "Мрія" дітям військовополонених

Під час різдвяного концерту гурту "Брати Гадюкіни" вдалося зібрати 53545 гривень на допомогу родинам військовополонених і цивільних бранців. Музиканти запросили Юлію Паєвську, засновницю благодійного фонду "Мрія" на свій виступ у Києві.

"Дуже важливий день: я повезу новорічні мрії дітям, чиї батьки зараз в полоні. Фонду "Мрія" працює лише кілька днів, але завдяки друзям і людям з величезним серцем, ми маємо змогу уже здійснювати новорічні дитячі мрії.

Це, мабуть, і є те саме Різдвяне диво. Коли люди, єднаючи часточки своєї любові і щедрості, роблять велику справу. Зараз вони повертають дітям з родин полонених здатність мріяти і вірити у здійсненність своїх мрій. Ми звичайно не зможемо зараз здійснити їхню найзаповітнішу мрію, повернути додому рідних з полону. Але ми можемо і маємо їх підтримати." — повідомила Юлія Паєвська.

Фонд "Мрія" планує втілити бажання і допомогти понад 200 родинам полонених з усієї України.