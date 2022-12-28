Коли закінчиться війна: військовий експерт зробив обнадійливу заяву

Зараз ніхто не може зі 100% гарантією сказати, коли закінчиться війна, але є прогнози, які вселяють оптимізм

Військовий експерт Олег Жданов оцінив прогноз начальника ГУР МО Кирила Буданова щодо того, що повномасштабна війна в Україні, розв’язана росією, завершиться у 2023 році.

У новому відео на своєму YouTube-каналі Жданов зазначив, що цей прогноз дуже зацікавив його глядачів, які й попросили його прокоментувати заяву начальника ГУР МО. За його словами, експерта, якщо Буданов так сказав, значить у нього є для цього підстави.

"Буданов — це людина, яка знає найбільше. Я завжди так жартую. Це, звичайно, жарт, але він голова військової розвідки України. Тому, якщо ця людина каже, що у 2023 році війна закінчиться, повірте мені — є підстави для того, щоб так говорити", — сказав експерт.

За його словами, зараз абсолютно ніхто не може дати гарантії, що все піде саме за таким сценарієм. Але водночас слова Буданова налаштовують на оптимізм.

"Але, проте, його слова вселяють оптимізм і ймовірність того, що вони здійсняться, досить висока на сьогодні", — додав експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що український дипломат Валерій Чалий висловив свою думку щодо того, коли в Україні може закінчитися війна.