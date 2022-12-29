США можуть ліквідувати путіна: дипломат назвав умову

США наочно пояснили росії, що буде у разі застосування ядерної зброї

Сполучені штати Америки мають необхідні можливості для фізичної ліквідації російського диктатора володимира путіна і можуть піти на цей крок, якщо росія застосує ядерну зброю.

Як розповів колишній постійний представник України при ООН Володимир Єльченко в ефірі телеканалу "Еспресо", Вашингтон уже доніс цю думку до кремля.

"Можливо, вони взяли клаптик паперу і намалювали, що буде з рф, якщо вони застосують тактичну ядерну зброю", — говорить Єльченко.

Дипломат переконаний, що ліквідація путіна стане першим кроком США у разі, якщо кремль пустить в дію ядерний арсенал, після чого протягом пів години буде знищено російські угруповання біля кордонів з Україною, а потім і Чорноморський флот.

Наступним кроком, за словами Єльченка, буде завдання ударів по російських військових базах на її території, включаючи ті, що знаходяться в Москві.

Він додав, що для цього США не вдаватимуться до використання ядерної зброї, а обійдуться конвенційною.

Крім того, дипломат додав, що російський ядерний шантаж припинився після того, як Вашингтон довів цей сценарій до верхівки кремля.

Як повідомлялося раніше, глава ЦРУ заявив, що завдяки зусиллям США, Китаю та Індії путін поки що відмовився від своєї шаленої ідеї розпалити ядерну війну.