Декілька ракет уже збиті над Україною — де саме

Кількість збитих ракет ворога постійно зростає

Російські окупанти 29 грудня знову вдарили по Україні ракетами. Ворог атакував одразу кілька областей – тривога звучить на всій території країни. Повідомляють уже й про кілька збитих ракет ворога.

Про роботу сил ППО повідомляли Київ. Регіональні телеграм-канали публікують фото та відео зі стовпом диму, невідомо, чи це попадання однієї з ворожих ракет чи результат падіння її уламків.

Клуби диму з’явилися під час тривоги

Вибухи чули у багатьох областях – Одеській, Житомирській, Чернігівській та інших. У більшості повідомлень від офіційних осіб стосуються роботи протиповітряної оборони та заклику до громадян залишатися в укриттях. Голова Київської області Олексій Кулеба нагадує, що викладати роботу сил ППО та результати не можна.

Збиття ракети офіційно підтверджено на Сумщині. Однак, за інформацією, офіційно не підтвердженою, ліквідувати одну з ракет окупантів вдалося і на Одещині. У Миколаївській області глава ОВА повідомив про збиття п’яти ракет над морем.

Хмара диму в небі після роботи ППО

Також з’являються повідомлення про нову хвилю ракет Чорного моря. На цьому напрямі росія збільшила кількість кораблів, здатних нести ракети.