Прості речі стають важливими: сім’ї в окупації допомогли знову відчути себе українцями (зворушливе відео)

Сім’я херсонців зв’язалася із родичами, які залишаються під владою ворога

Звичне для багатьох наших співвітчизників привітання президентом українців із Новим роком сприймається зовсім по-іншому людьми, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Про це свідчить зворушливе відео, яке з’явилося в мережі одразу після приходу Нового року та миттєво стало вірусним.

У ролику сім’я за святковим столом дивиться звернення Володимира Зеленського і за допомогою відеозв’язку транслює його родичами чи знайомим на окупованих територіях.

"У Херсоні українська родина транслює відеозвернення президента родичам на тимчасово окупованих територіях Там людям вкидають по ТБ хіба що кацапське де**мо", — підписано ролик.

Ймовірно, українці, котрі проживають в окупації, коментують те, що відбувається, тому що на очах людей на відео течуть сльози – певно, вони самі нещодавно перебували під владою ворога і чекали на звільнення, і тепер можуть зрозуміти почуття, які відчувають ті, хто перебуває за лінією фронту.

Не виключено, що у наших співгромадян з’явилося "почуття сім’ї" – вони знову повернулися до України, до звичайного життя, знову перебувають у "мирних часах", де вітання глави держави – один із неодмінних атрибутів зустрічі Нового року.

"Люди плачуть.. ось справжнє обличчя цієї війни. Люди, прості люди плачуть на новий рік ... люди з серцем і душею", "Слава Україні Брати мої!", "Хороші люди на відео", — пишуть коментатори під роликом.

Нагадаємо, що у своєму новорічному зверненні президент Володимир Зеленський побажав нашому народу перемоги, зазначивши, що перемогою вважатиметься повернення України до кордонів площею 603,7 тисячі квадратних кілометрів – до того самого "звичного життя".