Простые вещи становятся важными: семье в оккупации помогли снова почувствовать себя украинцами (щемящее видео)

Семья херсонцев связалась с родственниками, которые остаются под властью врага

Привычное для многих наших сограждан поздравление президентом украинцев с Новым годом воспринимается совершенно по-другому людьми, которые находятся на временно оккупированных территориях.

Об этом свидетельствует трогательное видео, которое появилось в сети сразу после прихода Нового года и мгновенно стало вирусным.

В ролике семья за праздничным столом смотрит обращение Владимира Зеленского, и при помощи видеосвязи транслирует его родственниками или знакомым на оккупированных территориях.

"В Херсоне украинская семья транслирует видеообращение президента родственникам на временно оккупированных территориях Там людям вбрасывают по ТВ разве что кацапское де**мо", — подписан ролик.

Вероятно, проживающие в оккупации украинцы комментируют происходящее, потому что на глазах людей на видео текут слезы – вероятно, они сами недавно были в оккупации и ждали освобождения, и теперь могут понять чувства, которые испытывают те, кто находятся под властью врага.

Не исключено, что у наших сограждан появилось "чувство семьи" – они снова вернулись в Украину, к обычной жизни, снова находятся в "мирных временах", где поздравление главы государства – один из непременных атрибутов встречи Нового года.

"Люди плачут.. вот истинное лицо этой войны. Люди, простые люди плачут на новый год…люди с сердцем и душой", "Слава Украине Братья мои!", "Хорошие люди на видео", — пишут комментаторы под роликом.

Напомним, что в своем новогоднем обращении президент Владимир Зеленский пожелал нашему народу победы, отметив, что победой будет считаться возвращение Украины к границам площадью 603,7 тысяч квадратных километров – к той самой "привычной жизни".