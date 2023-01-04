"Моя ракета прошила її наскрізь": Тетяна Чорновол показала, як знищує ворожу техніку на Херсонщині

Колишня народна обраниця, а нині молодший лейтенант Збройних сил України Тетяна Чорновол показала, як на фронті використовує протитанковий ракетний комплекс "Стугна".

Відео із нею опублікував на YouTube блогер Ігор Захаренко.

Як відомо, Чорновол зараз командує розрахунком протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П" у складі 1-ї окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна.

"Цю "беху" я підбила напередодні Пасхи. Вона їхала дорогою, я її підбила, і вона скотилася. А тепер дивіться: вихід ракети, а ось вхід — ракета прошила її наскрізь… Там їхав командир і вони між собою казали, що їх атакували два БМП та один танк. А це були ми одні", — ділиться Чорновол.

Крім того, вона також показала знищену ЗСУ вантажівку з боєприпасами, і поділилася, що мріє повернути Україні Крим.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Тетяна Чорновол показувала кадри з щойно звільнених з окупації міст.