"Моя ракета прошила ее насквозь": Татьяна Черновол показала, как уничтожает вражескую технику на Херсонщине

Бывшая народная избранница, а нынче младший лейтенант Вооруженных сил Украины Татьяна Черновол показала, как использует на фронте противотанковый ракетный комплекс "Стугна".

Видео с ней опубликовал на YouTube блогер Игорь Захаренко.

Как известно, Черновол сейчас командует расчетом противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П" в составе 1-й отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна.

"Эту "бэху" я подбила накануне Пасхи. Она ехала по дороге, я ее подбила, и она скатилась. А теперь смотрите: выход ракеты, а вот вход – ракета прошила ее насквозь… Там ехал командир и они между собой говорили, что их атаковали два БМП и один танк. А это были мы одни", — делится Черновол.

Кроме того, она также показала уничтоженный ВСУ грузовик с боеприпасами, и поделилась, что мечтает вернуть Украине Крым.

Как сообщал "Телеграф", ранее Татьяна Черновол показывала кадры из только что освобожденных из оккупации городов.