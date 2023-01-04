"Маяк мужності та стійкості": Київ визнаний почесним найкращим містом світу у 2023 році

Київ отримав почесний статус за стійкість та мужність

Столиця України була визнана найкращим містом світу 2023 року за версією агентства Resonance, отримавши звання "Почесне найкраще місто світу 2023 року". Експерти називають Київ "маяком мужності та стійкості, який веде непокірну націю проти кривавого агресора".

Як зазначається на сторінці рейтингу, останнім часом у місті з’явилося багато нового житла, великих торгових центрів, які надають безліч можливостей для розваг, і "ніякі геополітичні кризи, суперечливі вибори або загроза російського вторгнення, що нависла, не стали на шляху нових інвестицій".

"Київ – багатолике місто. Дніпро, одна з найбільших річок Європи, ділить столицю України на два різні світи: правий берег — з його історичним центром, адміністративними будівлями, кафе та ресторанами — та житловий лівий берег", — йдеться у матеріалі.

Одним із символів Києва автори рейтингу називають Києво-Печерську Лавру — найкрасивіший комплекс церковних будівель на пагорбі, заснований як печерний монастир у 11 столітті. При цьому в матеріалі робиться акцент на те, що комплекс старший за Москву. Столиця росії, до речі, до рейтингу зовсім не потрапила, а Мінськ посів 86 місце.

У той же час, Resonance також оприлюднив традиційний рейтинг — 100 найкращих міст світу 2023 року для життя, роботи, інвестицій та подорожей. Перша десятка міст там виглядає так:

Лондон; Париж; Нью Йорк; Токіо; Дубай; Барселона; Рим; Мадрид; Сінгапур; Амстердам.

На визнання Києва найкращим містом світу за версією Resonance вже встиг відреагувати його мер Віталій Кличко. Він зазначив, що "Київ сьогодні — це серце Європи, яке продовжує битися за життя, за розвиток, за красу міста та комфорт його мешканців"

Нагадаємо, що у 2022 році Україна та її мешканці часто посідали перші місця у різних рейтингах. Так, наприклад, президент Зеленський та дух України перемогли у номінації людей року за версією журналу Time.