"Маяк мужества и стойкости": Киев признан почетным лучшим городом мира в 2023 году

Киев получил почетный статус за стойкость и мужество

Столица Украины была признана лучшим городом мира 2023 года по версии агентства Resonance, получив звание "Почетный лучший город мира 2023 года". Эксперты называют Киев "маяком мужества и стойкости, который ведет непокорную нацию против кровавого агрессора".

Как отмечается на странице рейтинга, за последнее время в городе появилось много нового жилья, больших торговых центров, которые предоставляют множество возможностей для развлечений, и "никакие геополитические кризисы, противоречивые выборы или нависшая угроза российского вторжения не встали на пути новых инвестиций".

"Киев – многоликий город. Днепр, одна из крупнейших рек Европы, делит столицу Украины на два разных мира: правый берег — с его историческим центром, административными зданиями, кафе и ресторанами — и жилой левый берег", — говорится в материале.

Одним из символов Киева авторы рейтинга называют Киево-Печерскую Лавру — красивый комплекс церковных зданий на холме, основанный как пещерный монастырь в 11 веке. При этом в материале делается акцент на то, что комплекс старше Москвы. Столица россии, к слову, в рейтинг и вовсе не попала, а Минск занял 86 место.

В то же время, Resonance также обнародовал традиционный рейтинг — 100 лучших городов мира 2023 года для жизни, работы, инвестиций и путешествий. Первая десятка городов там выглядит следующим образом:

Лондон; Париж; Нью-Йорк; Токио; Дубай; Барселона; Рим; Мадрид; Сингапур; Амстердам.

На признание Киева лучшим городом мира по версии Resonance уже успел отреагировать и его мэр Виталий Кличко. Он отметил, что "Киев сегодня — это сердце Европы, которое продолжает биться за жизнь, за развитие, за красоту города и комфорт его жителей"

Напомним, что в 2022 году Украина и её жители часто занимали первые места в в различных рейтингах. Так, например, президент Зеленский и дух Украины победили в номинации человек года по версии журнала Time.