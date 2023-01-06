США вперше передадуть Україні потужні ракети із радіолокаційним наведенням: чим вони особливі

Американські снаряди допоможуть Україні перехоплювати російські літаки і ракети

Сполучені Штати Америки, які невпинно надсилають Україні потужне озброєння для протистояння повномасштабному російському наступу, у наступному пакеті військової допомоги відправлять Києву зенітні ракети Sea Sparrow. Цей тип боєприпасів із радіолокаційним наведенням українська сторона отримає від союзників вперше.

Як у п'ятницю, 6 січня, повідомило видання Politico, Sea Sparrow, які можна запускати як з моря, так і з суші, нададуть Україні можливість перехоплювати ворожі літаки і крилаті ракети.

Джерела уточнюють, що для того, аби застосовувати цей тип потужних боєприпасів, українські військові модернізували свої пускові установки "Бук".

Варто додати, що станом на сьогоднішній день єдиною країною, котра використовувала наземний варіант зенітних Sea Sparrow, стала Тайвань. Що стосується Штатів, то їх військово-морські сили пускають у дію лише корабельну версію.

Чим особливі Sea Sparrow

Ракети цього типу оснащені напівактивною радіолокаційною головкою самонаведення, котру розробили ще у 60-х роках минулого століття. Однак з того часу вона була модернізована, тож остання версія Sea Sparrow, RIM-7P, отримала значно більший радіус дії та автопілот. Дані для наведення вона отримує з бортового комп'ютера.

Загальна вага бойового снаряда близько 230 кілограмів, водночас максимальна дальність дії — 20-30 кілометрів. Висота поразки – від 6 метрів до 15 кілометрів. Такий тип ракет здатен летіти зі швидкістю у 3,5 махи. Коштує Sea Sparrow приблизно 165 тисяч доларів за одиницю.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у 2023 році Україна розраховує отримати від Вашингтона потужну зброю для мотопіхоти – американську БМП M2 Bradley.