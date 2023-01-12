"Давайте просто це знищувати": Подоляк розповів, як Україна може перемогти росіян

Окупантів можна або посадити довічно, або знищити в Україні

Війна в Україні має точку неповернення, і росія може скільки завгодно перекидати додаткові резерви, проте це їй не допоможе виграти війну. Україна не має наміру відступати та віддавати свої території.

Про це в інтерв’ю "24 каналу" розповів радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк. З його слів, армії відступити не дасть український народ, який не злякати.

Михайло Подоляк нагадав, що на початку війни російські пропагандисти проводили інформаційну компанію, щоб налякати українців та примусити до втечі. Однак це ІСПО ворога не спрацювало, і українці показали силу єдності.

"Коли місто порожнє, його нема кому захищати і його дуже легко взяти. І було дуже важливо показати, що вся Україна знаходиться тут і зараз. І Україна тут буде до кінця. І щоб це "до кінця" було правильним, ми будемо робити все необхідне, незалежно від того, що робить росія", — сказав Михайло Подоляк.

Також він нагадав, що напередодні вторгнення армія росії налічувала 1 млн 170 тисяч осіб, тому нинішні погрози про додаткову мобілізацію 1 млн осіб звучать лише для психологічного тиску на Україну.

"Буде 20 дивізій, буде 150 дивізій, мільярд людей вони десь заангажують, наприклад, на Юпітері чи ще десь — немає різниці. Якщо вони хочуть збільшити армію, то вона у них у будь-якому разі буде непідготовленою, і без військової сили потрібної. Нам доведеться все це знищити, тому ми просимо наших партнерів дати нам більше зброї, переважно ракети 200 км+ дальності", — підкреслив Михайло Подоляк.

Він зазначив, що українці — гуманістична нація, адже ми ні на кого не нападали і не хочемо воювати, але раз трапилася така війна, то нам потрібно більше зброї. Росія не розуміє жодної мови, упевнений радник глави ОП, вона розуміє лише "ракети дальністю 200+ км", які летять до їхніх складів. Додатково Україні потрібні снаряди 155 калібру дальністю 20-30 км, які знищать живу силу.

"Вона не потрібна їм (жива сила), вона не надає їм жодної цінності людської. Давайте ми просто це знищуватимемо, тому що вони є фактичними та юридичними окупантами, які прийшли вчинити злочин. Їх можна заарештувати і посадити довічно, а можна знищити, якщо вони йдуть натовпом", — зазначив радник голови ОП.

За його словами, інакше не буде, оскільки Україна отримує та отримає все, що їй необхідно для вигнання ворога. ЗСУ знищать стільки окупантів, скільки потрібно для того, щоб очистити країну від ворога.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що війну в Україні поділено на чотири етапи. Останнім стане відплата за завдані збитки територіям та громадянам.