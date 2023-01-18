Передача бойових танків Україні: у Польщі зробили важливу заяву

Польща виділила 14 своїх танків Leopard

У Польщі розраховують, що Україна отримає від своїх союзників 100 бойових танків, які допоможуть нашим захисникам в обороні від російських окупантів.

Про це в інтерв’ю Bloomberg TV у Давосі розповів прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

У вівторок, 17 січня, канцлер Німеччини Олаф Шольц провів переговори з союзниками про можливу передачу нашій країні важких танків Leopard. Однак він заявив, що будь-які оголошення про передачу техніки має відбуватися одночасно з союзниками.

"Я говорив з Олафом кілька тижнів тому і намагався заохотити його зробити більше. Ми виділили наші 14 танків Leopard і тепер чекаємо на Leopard з Данії, Фінляндії та Німеччини, а також танки з інших країн ЄС", — сказав Моравецький.

Варто зазначити, що Leopard у своїх арсеналах, окрім Німеччини, мають ще 12 європейських країн. Однак їм потрібне схвалення Берліна на передачу Україні цих танків.

Британія стала першою країною, яка підтвердила, що відправить на потреби українських військових свої бойові танки Challenger 2.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 11 січня у Львові відбулася зустріч Володимира Зеленського з президентом Польщі Анджеєм Дудою та президентом Литви. Дуда зробив важливу заяву про те, що Польща в рамках міжнародної коаліції передасть Україні важкі німецькі танки Leopard.

Додамо: якщо хоча б п'ять європейських країн дадуть Україні по роті Leopard — це буде важка танкова бригада, якщо 10 країн — дві бригади. Якщо до них додати БМП Bradley і Marder, колісні винищувачі AMX плюс західну артилерію, то і виходить кулак, здатний проломити оборону російських окупантів.