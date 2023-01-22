Вивозив людей з-під обстрілів, але звів рахунки із життям: у Кривому Розі волонтер вистрибнув із вікна багатоповерхівки

Чоловік вивозив з передової поранених бійців та мирних жителів із гарячих точок

У Кривому Розі 60-річний чоловік загинув після падіння із вікна восьмого поверху, правоохоронці розслідують деталі інциденту, але схиляються до версії про самогубство.

Як повідомляє видання СВОЇ, подія сталася на вулиці Джохара Дудаєва (колишня Єсеніна), чоловік від отриманих травм помер на місці.

За даними джерел видання, чоловік був волонтером і займався тим, що евакуював мирних жителів із гарячих точок, а також поранених бійців із передової.

Чому він пішов на цей крок, залишається невідомим, проте користувачі мережі припустили, що йому могли "допомогти". Втім, інші зазначили, що у людини після всіх побачених жахів війни могла остаточно зламатися психіка.

Нагадаємо, напередодні відомий український військовослужбовець Павло Вишебаба розповів "Телеграфу" про те, що кожен має свій рівень стійкості до стресів, і не у всіх він занадто високий. За його словами, психологи та психотерапевти знадобляться не лише представникам ЗСУ, а й членам сімей, які втратили своїх рідних через війну. Втім, він не виключає, що після закінчення війни Україна зіткнеться з хвилею самогубств та підвищенням відсотка людей, які зловживають алкоголем.