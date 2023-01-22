Вывозил людей из-под обстрелов, но свел счеты с жизнью: в Кривом Роге волонтер выпрыгнул из окна многоэтажки

Мужчина вывозил с передовой раненых бойцов и мирных жителей из горячих точек

В Кривом Роге 60-летний мужчина погиб после падения из окна восьмого этажа, правоохранители расследуют детали инцидента, но склоняются к версии о самоубийстве.

Как информирует издание СВОИ, происшествие произошло на улице Джохара Дудаева (бывшая Есенина), мужчина от полученных травм скончался на месте.

По данным источников издания, мужчина был волонтером и занимался тем, что эвакуировал мирных жителей из горячих точек, а также раненых бойцов с передовой.

Почему он пошел на этот шаг остается неизвестным, однако пользователи сети предположили, что ему могли "помочь". Впрочем, другие отметили, что у человека после всех увиденных ужасов войны могла окончательно сломаться психика.

Напомним, накануне известный украинский военнослужащий Павел Вышебаба рассказал "Телеграфу" о том, что каждый имеет свой уровень стрессоустойчивости, и не у всех он слишком высокий. По его словам, психологи и психотерапевты понадобятся не только представителям ВСУ, но и членам семей, которые потеряли своих родных из-за войны. Впрочем, он не исключает, что после окончания войны Украина столкнется с волной самоубийств и повышением процента людей, злоупотребляющих алкоголем.