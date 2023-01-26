В Україні вже є білоруські військові? Що повідомив мер Мелітополя

У ЗСУ перевіряють інформацію

На тимчасово окупованій території Запорізької області окупанти нарощують своє угруповання. Крім росіян, там тепер перебувають і білоруси. Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров, посилаючись на інформацію від місцевих мешканців.

У своєму офіційному Telegram-каналі Федоров заявив, що до Кирилівки заїхали білоруські військові. Місцеві жителі кажуть, що ці солдати мають шеврони підрозділів військ РБ.

"Так, учора до Кирилівки заїхали білоруські військові. Вони можуть бути співробітниками приватної військової компанії. Ми ж не знаємо, як вони прикриватимуть участь у війні проти України. Може, вони будуть говорити, що це точно не регулярні війська Білорусі, але за фактом це білоруси. За фактом вони мають шеврони якоїсь Вітебської частини чи бригади. Це те, що бачать наші жителі", — розповів Федоров.

Заяву Федорова вже прокоментували у ЗСУ. У розмові з журналістами "РБК-Україна" начальник об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського спрямування полковник Євген Єрін заявив, що наразі ця інформація перевіряється.

"Конкретної інформації про переміщення регулярних військових частин Збройних сил Білорусі до окупованої Кирилівки у нас немає. Ми перевіряємо її", — заявив Єрін.

При цьому він додав, що ці люди можуть бути колишніми білоруськими військовими або білорусами, які отримали паспорти росії і покликані в російську армію.

"Але ще раз додам, перевіреної інформації з цього приводу у нас немає", — наголосив Єрін.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Білорусь знову продовжила навчання із росією.