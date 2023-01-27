ЗСУ дуже скоро можуть переламати хід війни: полковник запасу назвав терміни

Здібності ОПК росії падають, а допомога Заходу Україні прискорить наближення переломного моменту у війні та звільнення всіх територій

Україна отримує зброю від західних партнерів, зокрема, німецькі танки Leopard, у той час як у росії знімають із консервації старі радянські танки. Такими темпами вже за кілька місяців Україна зможе переламати хід війни на свою користь.

Про це в інтерв'ю розповів український полковник запасу, провідний військовий експерт Роман Світан. За його словами, росія вивела свій оборонно-промисловий комплекс на максимальну потужність роботи.

Наприклад, якщо росія виробляє за добу близько 5 тисяч снарядів, то в лютому на складах рф може не залишитися запасів. У такому разі армія використовуватиме не 10-15 тисяч снарядів на день, як зараз, а лише ті 5 тисяч, які може зробити ОПК росії.

"На такий же рівень вийдуть по ракетах — вони можуть виробляти максимум одну ракету на добу. І вони або їх накопичуватимуть для масованих ударів, або будуть використовувати по одній ракеті на день. Вони вийдуть на роботу з коліс по всіх позиціях у найближчі 2-3 місяці, десь навесні", — сказав Роман Світан.

Якщо російська армія почне відчувати дефіцит боєприпасів, до командування почне "затикати дірки" живою силою, якої в росії достатньо. Динаміка російського Оборонпрому показує, що він не впорається з навантаженнями, особливо порівняно з ОПК провідних країн світу. У росії це розуміють і в найближчі півроку питання про потужну гарячу фазу війни саме по собі зникне.

"[Гаряча фаза війни в Україні] триватиме до кінця весни, ну чи доти, доки не буде переважання в нас сучасної західної техніки. Але я думаю, що до цього часу ми маємо вийти вже на кордони 91-го року. І фази війни на новій лінії фронту залежатимуть від кількості росіян і техніки, яка буде в розпорядженні російської федерації на той момент, але не більше того. І ми зможемо зафіксувати цей кордон під кінець війни", — сказав військовий експерт.

Також Роман Світан додав, що росія прагнутиме наступати і продавлювати живою силою оборону ЗСУ на Донбасі (в районі від Вугледара до Сіверска) та захист Куп’янська та Сватового — наступ може початися з боку російських Валуєк. На Херсонському та Запорізькому напрямках росіяни навпаки намагатимуться зупинити наступ України.

"Виходячи із співвідношення сил, я думаю, цей [наступ України] буде десь у лютому місяці", — резюмував Роман Світан.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Володимир Зеленський назвав кілька напрямків, на яких росіяни можуть піти в наступ. Протягом тижня окупанти стягують додаткові сили у ці регіони.