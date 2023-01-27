Посічений уламками метал та розбите скло: як виглядає тролейбусне депо в Бахмуті (ексклюзивні фото)

Деякі машини все ще залишаються в хорошому стані

Колись красиве та спокійне місто Бахмут у Донецькій області після багатьох місяців затяжних боїв та постійних обстрілів перетворилося на руїни, хоча в деяких його частинах все ще можна знайти нагадування про життя до початку вторгнення росіян. Одне з таких місць – тролейбусне депо.

В обложеному місті, яке залишається найгарячішою точкою на фронті, побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов та показав, що залишилося від міських тролейбусів.

Як відомо на момент початку боїв у місті було 24 одиниці громадського електротранспорту, проте 30 червня російські снаряди пошкодили більшу частину з них, а всього депо з початку вторгнення прицільно обстрілювали щонайменше тричі.

Місцева влада після цього повідомляла, що евакуювати вцілілі машини, як і більшу частину комунальної техніки, неможливо.

Як видно на знімках, багато тролейбусів отримали пошкодження осколками і втратили вікна, проте частина з них все ще перебуває в хорошому стані, попри всі удари росіян.

Тролейбусне депо у Бахмуті

Частина з тролейбусів зазнала пошкоджень

Деякі машини перебувають у хорошому стані

Евакуювати вцілілу техніку зараз неможливо

Нагадаємо, у Бахмуті все ще залишаються мирні жителі. В основному це люди похилого віку, яким доводиться виживати в нелюдських умовах