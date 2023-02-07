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Favbet Foundation передав ЗСУ черговий мікроавтобус Volkswagen

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
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Автор
Українські військові отримали черговий транспорт Новина оновлена 07 лютого 2023, 14:52
Українські військові отримали черговий транспорт. Фото Favbet Foundation

За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку та розвідки

Благодійний фонд Favbet Foundation передав ЗСУ черговий мікроавтобус Volkswagen Transporter.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Авто надійшло в розпорядження підрозділу, який безпосередньо бере участь у бойових діях на сході України.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

У 2022 році фонд спільно з компаніями-партнерами передав для ЗСУ 60 авто, 60 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Група компаній Favbet 2022 року направила до державного бюджету 140 млн грн лише в якості ліцензійних платежів, без урахування різноманітних податків від поточної діяльності.

Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проєктів фонду орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.

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