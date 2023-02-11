В Білому домі спрогнозували, коли росіяни можуть розпочати новий наступ

Із очікуваннями влади США пов'язані зміни в допомозі

Російські окупанти хочуть взимку виснажити українські війська, при цьому підготувавшись до наступу навесні. Так, в Білому Домі вважають, що росія буде нарощувати запаси, поповнювати лави війська та переозброюватися.

Таку думку висловив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Він також вважає, що це одна з причин того, що в останні тижні Україні союзники надають більш сучасні види озброєння, які "дозволять битися на відкритій місцевості, можливості комбінованого озброєння, бронетехніки та артилерії". Кірбі стверджує, що все це покликано підготуватися до того наступу, що росіяни можуть планувати навесні.

Кірбі також зазначив, що в США впевнені, що як погода стане кращою, бойові дії можуть ставати дедалі жорстокішими. Також представник Білого дому повідомив, що одночасно з переозброєнням свого війска, росіяни намагаються ускладнити життя українцям і обстрілюють мирну інфраструктуру.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на тому ж брифінгу підіймалося питання мирного врегулювання війни. Кірбі наголосив на принципі "нічого про Україну без України".