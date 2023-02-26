Окупанти тиснуть на Бахмут: свіжі карти боїв в Україні

Ворог продовжує посилювати артилерійські обстріли

Російські окупанти продовжують свої спроби прориву. Атаки не зупиняються на північний захід від Сватового, в районі Кремінної.

Біля Бахмута та Авдіївки окупанти досягли незначного поступу, атаки продовжуються по всій лінії фронту на Донеччині. Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Ворог також активний у Запорізькій області. За даними Генштабу ЗСУ, російські війська атакували минулої доби на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Було відбито 71 атаку.

Карта боїв в Україні

Схід України

Ворог вів марний наступ біля Площанки, Невського, Кремінної, Діброви, Білогорівки, Спірного, Роздолівки, Федорівки, Васюківки, в районі Серебрянського лісництва. Є дані про тяжкі втрати росіян під час штурму у Кремінної. За даними DeepState бої йдуть біля Кремінної у лісах та Червонопопівці.

Карта боїв у Харківській та Луганській області

На околицях Бахмута українські військові тримають оборону — окупанти атакували біля Оріхово-Василівки, Берхівки, Ягідного, Бахмута, Іванівського та Північного. Це настелені пункти на північний захід, північ, захід і південний захід від Бахмута. Росіяни заявляють про своє просування та руйнування українськими військовими греблі на північ від міста. Окупанти направили свої найбоєздатніші сили в Бахмут. Бої йдуть на півночі міста, ворог штурмує на східному березі. На півдні позиції переходять із рук до рук.

На Авдіївському та Шахтарському напрямку наступ противника відбито в районі Невельського, Красногорівки, Авдіївки, Сєверного, Водяного, Мар’їнки, Новомихайлівки, Вугледара. Ворог міг просунутися на південний захід від Авдіївки у бік Побєди. Російські окупанти надсилають нові сили замість значно поріділих старих.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Ворог обороняється на Запорізькому та Херсонському напрямках. Росіяни намагалися провести розвідку під Щербаками (на північний захід від Токмака), але були вбиті.

Лінія фронту у Запорізькій області

Російські війська продовжують сидіти у житлових районах на лівому березі Дніпра. Більшість сил відвели від Дніпра на десятки кілометрів.

Лінія фронту у Херсонській та Миколаївській області

Раніше "Телеграф" розповідав про посилення безпекових заходів на кордоні з Білоруссю. Лінію розширять на кілометри та замінують ще більше.