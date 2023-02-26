Окупанти тиснуть на Бахмут: свіжі карти боїв в Україні
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Ворог продовжує посилювати артилерійські обстріли
Російські окупанти продовжують свої спроби прориву. Атаки не зупиняються на північний захід від Сватового, в районі Кремінної.
Біля Бахмута та Авдіївки окупанти досягли незначного поступу, атаки продовжуються по всій лінії фронту на Донеччині. Про це повідомляє Інститут вивчення війни.
Ворог також активний у Запорізькій області. За даними Генштабу ЗСУ, російські війська атакували минулої доби на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Було відбито 71 атаку.
Схід України
Ворог вів марний наступ біля Площанки, Невського, Кремінної, Діброви, Білогорівки, Спірного, Роздолівки, Федорівки, Васюківки, в районі Серебрянського лісництва. Є дані про тяжкі втрати росіян під час штурму у Кремінної. За даними DeepState бої йдуть біля Кремінної у лісах та Червонопопівці.
На околицях Бахмута українські військові тримають оборону — окупанти атакували біля Оріхово-Василівки, Берхівки, Ягідного, Бахмута, Іванівського та Північного. Це настелені пункти на північний захід, північ, захід і південний захід від Бахмута. Росіяни заявляють про своє просування та руйнування українськими військовими греблі на північ від міста. Окупанти направили свої найбоєздатніші сили в Бахмут. Бої йдуть на півночі міста, ворог штурмує на східному березі. На півдні позиції переходять із рук до рук.
На Авдіївському та Шахтарському напрямку наступ противника відбито в районі Невельського, Красногорівки, Авдіївки, Сєверного, Водяного, Мар’їнки, Новомихайлівки, Вугледара. Ворог міг просунутися на південний захід від Авдіївки у бік Побєди. Російські окупанти надсилають нові сили замість значно поріділих старих.
Південь України
Ворог обороняється на Запорізькому та Херсонському напрямках. Росіяни намагалися провести розвідку під Щербаками (на північний захід від Токмака), але були вбиті.
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