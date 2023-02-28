Запитайте у солдата на вулиці – чи все в нього добре: офіцер ЗСУ потужно звернувся до цивільних у тилу

Перемога України здобувається на фронті, але кується в тилу, вважає командир 95-ї бригади ДШВ.

Командир 95-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ, підполковник Олег Апостол звернувся до українців із проханням. Найстрашніше, що може почути воїн — це фраза "Ми вас туди не посилали". Тому після скорої перемоги України до воїнів має бути відповідне ставлення.

Таку думку він висловив під час благодійного проекту "Дорога до Перемоги", що проходив у Житомирі 27 лютого. Відео промови комбрига поділилася у соцмережі Ірина Степаненко.

Підполковник упевнений, що перемога України — не за горами. І кожен українець робить усе, щоб її наблизити — воїни на передовій, а мирні жителі у тилу. Але коли захисники повернуться до мирних міст, українці не повинні їх соромитись — найстрашніша фраза, яку може почути воїн: "Ми вас туди не посилали".

"Єдине прохання. Якщо ви бачите військового, який іде, хитаючись, або йому стало погано, не проходьте з думкою, що він п’яний. Можливо, йому щось болить. Тому, якщо ви бачите таку ситуацію, підійдіть і запитайте, як у нього справи чи потрібна йому допомога. Тому що сьогодні немає людей, яких не торкнулася б ця війна. Сьогодні кожен — солдат, хтось на сцені, хтось на передовій, а хтось у тилу", — резюмував Олег Апостол.

Комбриг додав, що перемога здобувається на фронті, але кується в тилу. І будь-яка допомога кожного українця, чи то допомога у виготовленні окопних свічок чи в’язані шкарпетки для передової, наближає мить перемоги.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що війна в Україні може закінчитися вже цієї осені. Такий прогноз дав глава Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.