Спросите у солдата на улице – все ли у него хорошо: офицер ВСУ мощно обратился к гражданским в тылу

Победа Украины добывается на фронте, но куется в тылу, считает командир 95-й бригады ДШВ

Командир 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, подполковник Олег Апостол обратился к украинцам с просьбой. Самое страшное, что может услышать воин — это фраза "Мы вас туда не посылали".. Поэтому после скорой победы Украины к воинам должно быть соответствующее отношение.

Такое мнение он выразил во время благотворительного проекта "Дорога к Победе", который проходил в Житомире 27 февраля. Видео речи комбрига поделилась в соцсети Ирина Степаненко.

Подполковник уверен, что победа Украины не за горами. И каждый украинец делает все, чтобы ее приблизить — воины на передовой, а мирные жители в тылу. Но когда защитники вернутся в мирные города, украинцы не должны их стесняться — самая страшная фраза, которую может услышать воин: "Мы вас туда не посылали".

"Единственная просьба. Если вы видите военного, который идет, шатаясь, или ему стало плохо, не проходите с мыслью, что он пьяный. Возможно, у него что-то болит. Поэтому, если вы видите такую ситуацию, подойдите и спросите, как у него дела? нужна ли ему помощь. Потому что сегодня нет людей, которых бы не коснулась эта война. Сегодня каждый — солдат, кто-то на сцене, кто-то на передовой, а кто-то в тылу", — резюмировал Олег Апостол.

Комбриг добавил, что победа добывается на фронте, но куется в тылу. И любая помощь каждого украинца, будь то помощь в изготовлении окопных свечек или вязанные носки для передовой, приближает миг победы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что война в Украине может закончиться уже этой осенью. Такой прогноз дал глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.