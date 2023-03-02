В Україні запрацював перший сучасний банк зберігання крові — "Смілива кров"

Завдяки новітнім технологіям кров'яні компоненти зможуть зберігатися до 30 років, що рятуватиме тисячі життів

У четвер, 2 березня, на базі Київського міського центру крові при взаємодії Міністерства охорони здоров'я, КМДА та компанії Parimatch Ukraine офіційно відкрили перший в країні сучасний банк зберігання крові протягом десятиліть — "Смілива кров", повідомляє кореспондент "Телеграфу".

Як зазначив на презентації заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Ігор Кузін, над проєктом цього донорського центру з новим сучасним обладнанням почали працювати одразу після початку повномасштабного вторгнення рф, адже в країні виросла потреба в якісному наданні медичної допомоги як пораненим бійцям, так і пацієнтам зі складними випадками.

"Це складний технологічний процес, і в Україні подібного обладнання раніше не використовували. Це перша локація, де таке обладнання встановили. Сподіваємось на те, що такі практики і таке обладнання ми зможемо масштабувати і на рівні інших областей, враховуючи те, що для міста-мільйонника мати таке довгострокове сховище еритроцитів є вкрай важливим. Мова дійсно йде про майже 30-річний період, коли можна зберігати рідкісні групи крові. Цей термін дозволяє мінімізувати ургентну потребу в рідкісних групах крові", — зазначив Кузін.

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник наголосив, що відкриття банку крові є важливою подією для столиці, "це продовження розвитку інновацій".

"В подальшому місто бере на себе навчання персоналу і утримання цього дороговартісного обладнання, надане партнерами. Завдяки такій співпраці бізнесу, влади і громади було зроблено дуже багато проєктів. Абсолютно переконаний, цей проєкт разом з компанією Parimatch Ukraine буде не останнім. Зараз же це обладнання, розраховане в першу чергу на рідкісні групи, підніме роботу Центру крові на більш високий рівень. Тому що все направлено, щоб зберегти життя і здоров'я, як киян, так і всіх інших громадян", — сказав перший заступник голови КМДА.

Валентина Гінзбург, директорка Департаменту КМДА з охорони здоров'я додала, що "Київський міський центр крові завжди був новаторським та передовим, і всі реформи служби крові розпочиналися з міста Києва".

"Ми попереду та працюємо за європейськими стандартами. Є сертифікація безпечності і якості. Тож я дякую партнерам, донорам, працюємо далі", — наголосила вона.

Зі свого боку Ніколас Тимощук, директор із взаємодії з органами державної влади Parimatch підкреслив, що "коли такі проєкти реалізуються в Україні, весь останній рік, я особливо як громадянин пишаються тим, що я українець, тому що ми не тільки змогли здивувати один одного з приводу того, яка ми є нація і на що ми здатні, ми здивували весь світ".

"І коли я говорю людям за кордоном, — додав топменеджер, — що тут не тільки продовжується життя, воно йде вперед, будуються нові технологічні центри, відкриваються нові бізнеси, то іноземці дуже часто цьому дивуються. У них таке враження, що тут руїна. Тут немає руїни саме завдяки нам, тому що ми об'єдналися в цей час, підтримуємо один одного. Вважаю, що це святий обов'язок бізнесу зараз підтримувати свою країну в усіх можливих починаннях".

Ніколас Тимощук

Як розказав журналістам Ніколас Тимощук, поява такого центру має неабияке значення для медичної сфери, "адже наші воїни проливають кров щодня на фронті, і всі ми, хто не воює — бізнес, компанії, люди, громадяни — маємо зробити максимум для того, щоб врятувати кожне життя в Україні (і на фронті, і в мирному житті").

"Взагалі те, що цей центр міг з'явитися під час війни, а також те, що ми змушені як країна і воювати, і захищатися, і працювати, і ще йти вперед таким розвитком та будівництвом чогось нового, це безпрецедентний приклад, як мені видається для всього світу і для нас. Ми маємо цим пишатися. Це важко, але ми це робимо… Хочу зробити заклик всім нам, українцям, компаніям, всім людям, допомагати один одному зараз, підтримувати наших воїнів всім, хто чим може. Хто грошима, хто часом, хто волонтерством, хто донорством. Тому що зараз ми маємо бути єдиними, як ніколи", — підкреслив представник Parimatch.