"Україна виявилася спритнішою": ексглава Google похвалив владу і військових за технологічний креатив

Україна впевненіше використовує інновації у війні, аніж ворог

Новітні технології є запорукою та однієї з рушійних сил, які допомагають Україні вибороти перемогу на фронті. Саме інновації є однією з ланок ланцюга, куди також входять рішучість українського народу, деморалізація окупаційної армії росії та потужна підтримка західних союзників.

Про це колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт написав у новому березневому матеріалі для Foreign Affairs, присвяченому силі інновацій у світі, зокрема у зовнішній політиці. Там він наводить вагомість сучасних технологій на прикладі повномасштабної російсько-української війни, — пише у своєму Telegram-каналі український журналіст Валерій Калниш.

У статті Шмідт нагадує про те, як під час перших днів російського вторгнення українська влада створила так звану "хмару", куди внесла всю важливу для уряду інформацію для того, аби захистити її від окупантів та ймовірного знищення. Він не забуває й "Дію", а також мобільна додатки, які попереджають про ракетні обстріли. Не оминув він і Starlink, а також створення українських безпілотників, мовляв, у грі в "котики-мишки" з інноваціями Україна виявилася значно спритнішою.

На думку ексгендиректора, сучасні технології є однією з сил, які допомагають українській державі виборювати перемогу на полі бою.

"Українські військові, наприклад, використовували ШІ ("штучний інтелект") для ефективного спостереження та вивчення даних розвідки, які надходять з багатьох джерел. Системи штучного інтелекту дедалі частіше будуть виходити за межі простого сприяння людині в прийнятті рішень і почнуть приймати рішення самі… Рій безпілотників, об’єднаних у мережу та координованих штучним інтелектом, можуть розгромити танкові та піхотні формування на полі бою. Україна використовувала безпілотники для нападу на російські кораблі та судна постачання. Вони допомагають країні з мізерним флотом стримувати потужний Чорноморський флот росії. Україна пропонує нам попередній перегляд майбутніх конфліктів: воєн, які будуть вести та перемагати люди та машини, які працюють разом", — пише Шмідт.

Українську сторону він наводить як приклад того, наскільки важливими для Штатів є розвиток технологій. Водночас згадує і про складнощі, котрі переживають Збройні сили та погрози Китаю. Крім того, Шмідт порушив у матеріалі й питання доцільності закупівлі конвенційної зброї за рахунок нехтування сучасними досягненнями.

На думку українського журналіста, вказаний матеріал відчутно ідеалізує війну в Україні, навівши як приклад скандал навколо Міноборони із закупівлею яєць для ЗСУ по 17 гривень за штуку або деякі види стрілецької зброї та незрозумілий розподіл важкої техніки серед підрозділів ЗСУ, про який навіть соромно казати.

"Але саме тому Шмідт — візіонер. В цьому його покликання — побачити головне крізь час", — пояснив Валерій Калниш, зазначивши, що попри цю всі ідеалізацію у матеріалі, завершує його ексгендиректор дуже красиво, згадавши Штати та принцип Кремнієвої долини.

"Сполучені Штати почали інноваційні перегони з першої позиції, але вони не можуть бути впевнені, що вони там і залишаться. Старий принцип Кремнієвої долини актуальний не тільки у виробництві, а й у геополітиці: ‘інновації або смерть", — такими словами Шмідт завершив статтю.

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