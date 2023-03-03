Якщо ЗСУ вийдуть з Бахмута: військовий експерт назвав чотири міста, які опиняться під ударом рф (карта)

Експерт назвав міста — цілі окупантів після Бахмуту

Відхід Збройних сил України із Бахмута (Донецька область), де останніми тижнями точаться найгарячіші бої з окупаційною армією росії, не стане для ворога потужним проривом на Донбасі. Однак створить низку суттєвих проблем для України, адже захопивши Бахмут, противник візьметься за такі міста як Слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівка та Сіверськ.

Про це експерт Міжнародного інституту демократій, військовий експерт, екскомандир 2-ї роти 24-го батальйону "Айдар" Євген Дикий розповів у коментарі "Телеграфу". За його словами, якщо окупанти відіб'ють у ЗСУ Бахмут, то ці міста одразу перетворяться з прифронтових на фронтові. Однак саме з військового погляду втрата Бахмуту не стане для України катастрофічною.

"Але річ у тому, пояснює експерт, що відхід наших воїнів із Бахмута не стане якимось проривом фронту чи виходом на кордони Донбасу для росіян. Для нас це створить серйозні гуманітарні проблеми, бо доведеться евакуювати населення трьох великих міст, за які противник візьметься після Бахмута (Слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівка) та одного маленького (Сіверськ)", — пояснив Дикий.

Карта бойових дій в Україні

Експерт також навів приклад, що, якщо окупанти вже восьмий місяць поспіль намагаються дотиснути Бахмут, поклавши заради цього велику кількість своїх елітних підрозділів, то агломерацію Слов'янськ — Краматорськ — Костянтинівка їм доведеться не менше, аніж рік-півтора. Проте цього часу ЗСУ противнику точно не дадуть.

"А хто їм дасть стільки часу? Швидше за все, на цьому їхній "великий наступ" остаточно видихнеться", – підсумував Дикий.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук назвав ключові міста, деокупація яких дозволить Збройним силам вибороти перемогу над росією.