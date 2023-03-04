Зеленський розповів, як Україна уживатиметься з росією після війни

НАТО та ЄС забезпечать безпеку України у майбутньому

Президент України Володимир Зеленський розповів студентам, як наша країна зможе забезпечити свою безпеку в майбутньому, перебуваючи біля такого агресивного сусіда як росія.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, глава держави разом із президентом Європарламенту Робертою Мецолою відвідав Львівський національний університет, де провів зустріч із учнями.

Відповідаючи на питання про майбутнє, Зеленський зазначив, що безпека нашої країни буде забезпечена за рахунок вступу до ЄС та НАТО.

Крім того, він додав, що Україна стане країною-переможцем та буде суб’єктною.

"Дуже важливо змінити парадигму, яка була довгі роки. Ми робимо Україну потужним суб’єктом у Європі, щоб не говорили, що Україна – це десь біля росії, а щоб усі говорили, що росія – це десь біля України", — сказав Зеленський.

Своєю чергою, Мецола пообіцяла, що наша країна обов’язково стане членом ЄС, а Європа продовжить надавати підтримку аж до кінця війни.

Як повідомлялося раніше, представник Пентагону Колін Каль раніше припустив, що війна може затягтися. За його прогнозом, бойові дії можуть тривати від шести місяців до трьох років.