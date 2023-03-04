Зеленский рассказал, как Украина будет уживаться с россией после войны

НАТО и ЕС обеспечат безопасность Украины в будущем

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал студентам, каким образом наша страна сможет обеспечить свою безопасность в будущем, находясь возле такого агрессивного соседа как россия.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, глава государства вместе с президентом Европарламента Робертой Мецолой посетил Львовский национальный университет, где провел встречу с учащимися.

Отвечая на вопрос о будущем, Зеленский отметил, что безопасность нашей страны будет обеспечена за счет ЕС и НАТО.

Кроме того, он добавил, что Украина станет страной-победителем и будет субъектной.

"Очень важно изменить парадигму, которая была долгие годы. Мы делаем Украину мощным субъектом в Европе, чтобы не говорили, что Украина – это где-то возле россии, а чтобы все говорили, что россия – это где-то возле Украины", — сказал Зеленский.

В свою очередь Мецола пообещала, что наша страна обязательно станет членом ЕС, а Европа продолжит оказывать поддержку вплоть до конца войны.

Как сообщалось ранее, представитель Пентагона Колин Каль ранее допустил, что война может затянуться. По его прогнозу боевые действия могут продолжаться от шести месяцев до трех лет.