"Обличчя росії": Зеленський різко висловився про вбивство окупантами героїчного бійця ЗСУ

СБУ вже шукає винних у кривавому воєнному злочині

Окупаційна армія не дотримується жодних законів ведення війни і розстріл українського військовополоненого — чергове підтвердження цьому. Цей випадок знову показав справжнє обличчя росії.

Таке твердження висловив президент Володимир Зеленський у своєму розгорнутому інтерв'ю CNN. За словами українського лідера, росіяни не воюють як солдати, адже поваги ні до чого у них нема.

"Це відео демонструє ставлення росії до військовополонених. У них немає ні законів війни, ні міжнародного права, ні конвенцій. Ці люди — вони нічого не поважають. Вони не воюють як солдати", — сказав він.

Зеленський також зазначив, що війна з росією — це битва за свободу, демократію та цінності всіх українців. Водночас для росіян — це звичний тероризм.

"Для них це тероризм — таке ставлення. І вони викладають це відео… Це обличчя цієї війни. Це обличчя російської федерації", — підсумував лідер держави.

Нагадаємо, що з 6 березня у мережі активно почали ширити відеозапис, на якому російські окупанти безжально розстрілюють українського військовослужбовця. Вже пізніше стало відомо, що було жорстоко вбито бійця 30-ї омбр ЗСУ Тимофія Шадуру. З лютого чоловіка вважали безвісти зниклим після боїв під Бахмутом. Це попередня інформація від Генштабу ЗСУ.

"Телеграф" також писав, що СБУ почала розслідування за фактом вбивства росіянами українського військовополоненого, в рамках якого шукає винних у цьому воєнному злочині.