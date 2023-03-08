"У кожного своя думка щодо 8 Березня": Зеленський подякував усім українкам (відео)

Зеленський виступив зі словами подяки всім жінкам України

Президент Володимир Зеленський привітав жінок із святом 8 Березня. Український лідер подякував прекрасній статі за все, що вони роблять для нашої країни.

Відеозвернення з приводу Міжнародного жіночого дня президент опублікував на своїх сторінках у соцмережах.

"Українці та українки, сьогодні Міжнародний жіночий день — день боротьби за права жінок. Щороку в цей день я дякую, дякую своїй мамі. Телефоную їй, дякую за те, що завжди в нашій родині була і є повага. Дякую дружині своїй, за те, що ми разом кохаємо і за те, що у нас є такі прекрасні діти. Дякую жінкам, які працюють зі мною. І це дуже важливо, що ми на рівних — як колеги.І сьогодні можна сказати різні слова.Звернути увагу на різні аспекти цього дня: кожен і кожна мають свою думку — як і що робити цього дня 8 березня, і в цьому наша сила, в цьому є свобода — ми рівні, вільні, ми в міцній Україні, мені сьогодні важливо сьогодні саме подякувати. Подякувати всім жінкам, які працюють, навчають, навчаються, рятують, лікують, воюють. Воюють за Україну. Згадати та подумати, подякувати всім жінкам, які віддали своє життя за нашу державу. Подякувати мамам і згадати, що поки мама жива ти можеш відчувати себе дитиною. Подякувати коханим за повагу та силу. Разом ми сильні, разом ми нездоланні, разом ми вільні і разом точно переможемо. Обов'язково. Слава Україні", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ЗСУ на 8 березня показали обличчя незламних захисниць України.