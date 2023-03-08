"У каждого свое мнение насчет 8 Марта": Зеленский поблагодарил всех украинок (видео)

Зеленский выступил со словами благодарности всем женщинам Украины

Президент Владимир Зеленский поздравил женщин с праздником 8 Марта. Украинский лидер поблагодарил прекрасный пол за все, что они делают для нашей страны.

Видеообращение по поводу Международного женского дня президент опубликовал на своих страницах в соцсетях.

"Украинцы и украинки, сегодня Международный женский день — день борьбы за права женщин. Каждый год в этот день я благодарю, благодарю свою маму. Звоню ей, говорю спасибо за то, что в нашей семье всегда было и есть уважение. Говорю спасибо своей жене за то, что мы вместе любим и за то, что у нас есть такие прекрасные дети. Говорю спасибо женщинам, которые работают со мной. И это очень важно, что мы на равных — как коллеги. И сегодня можно сказать разные слова. Обратить внимание на разные аспекты этого дня. Каждый и каждая имеют свое мнение — как и что делать в этот день 8 марта. И в этом наша сила, в этом есть свобода — мы равные, свободные, мы в крепкой Украине. Мне кажется важно сегодня именно поблагодарить. Поблагодарить всех женщин, которые работают, учат, учатся, спасают, лечат, воюют. Воюют за Украину. Вспомнить и подумать, поблагодарить всех женщин, которые отдали свою жизнь за наше государство. Поблагодарить мам и вспомнить, что пока мама жива ты можешь ощущать себя ребенком. Поблагодарить любимых за уважение и силу. Вместе мы сильны, вместе мы непобедимы, вместе мы свободны и вместе мы точно победим. Обязательно. Слава Украине", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ВСУ на 8 марта показали лица несокрушимых защитниц Украины.