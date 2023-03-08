В ВСУ на 8 марта показали лица несокрушимых защитниц Украины: вместо цветов и платьев - броники и автоматы

Украинки защищают страну наравне с мужчинами

Восьмого марта в Украине и мире отмечается Международный женский день. Но для многих украинских женщин этот праздник не про цветы и открытки, а про борьбу за свои права, за будущее и свободу жить в своей стране. Украинские силовые структуры поздравили украинок с датой и показали тех женщин, которые несут службу в рядах Сил обороны Украины.

В Генштабе ВСУ отмечают, что у нашей страны — уникальный опыт участия женщин в боевых действиях как с 2014 года, так и во время полномасштабного вторжения. Благодарность высказали не только украинкам-военнослужащим, но и участницам международных учений, тренировок, гуманитарных и логистических операций.

"Несокрушимые женщины Украины изменили свою жизнь и стали на защиту Украины с оружием в руках, поддерживают и помогают войску как волонтеры, или продолжают так же смело и самоотверженно вести победные битвы на образовательном, научном, информационном, медицинском, воспитательном, экономическом, юридическом, безопасном, политическом, дипломатическом, психологическом, музыкальном, семейном, материнском, логистическом, финансовом, хозяйственном, духовном, бизнесовом, производственном, культурном, художественном, коммуникационном, инновационном, кибернетическом, техническом, IT-фронтах этой войны!", — сказано в поздравлении.

Отдельно в Генштабе остановились на внедрении гендерных вопросов в ВСУ и стойкости украинских женщин перед лицом пыток, депортации, сексуального насилия. "Несокрушимые женщины Украины могут смотреть глубоко внутрь себя и находить силу исцеляться, отстраиваться и процветать", — акцентируется в поздравлении. В сети также поделились фотографиями военнослужащих-женщин из 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетьмана Данила Апостола.

Показали лица своих сотрудниц и в Погранслужбе Украины. В ведомстве служит около 8 тысяч женщин. 608 были награждены, четверо из них — посмертно.

Ранее "Телеграф" рассказывал про гибель под Бахмутом боевого медика с позывным "Яра". Девушке было 29 лет. Она погибла во время эвакуации раненых военных.