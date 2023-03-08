"Захисниця, вчителька, мати": Залужний тепло привітав українок та поділився яскравими фото героїнь
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Залужний вдячний усім без винятку
На честь Міжнародного жіночого дня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний потужно привітав прекрасну стать людства і показав фото наших красунь-захисників.
Своє звернення до жінок він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
Залужний подякував кожній українській жінці за внесок, який вона вносить на своєму "фронті".
"Українська жінка сьогодні — хто Вона?
Захисниця, яка ризикує життям заради Батьківщини.
Волонтерка, яка цілодобово надає безцінну допомогу.
Лікарка, яка героїчно рятує життя.
Учителька, завдяки якій маленькі українці пам’ятатимуть ДНК нашої нації. А ще — керівниця компанією, спортсменка, юристка, дизайнерка, журналістка чи успішна представниця будь-якої іншої професії.
Мати, яка щосекунди просить у Бога захисту для своєї дитини.
Дружина, яка чекає вдома. Або яку чекають вдома.
Донька, яка пишається батьками і стала для них надійною опорою.
Щодня ви робите безцінний внесок для нашої перемоги. Кожна на своєму фронті. Вдячний за самовідданість на передовій та надійний тил", — сказав Залужний.
Також до своєї посади головнокомандувач прикріпив фото наших відважних і водночас ніжних красунь, які щодня наближають нашу перемогу.
Нагадаємо, раніше наших жінок зі святом привітав президент України Володимир Зеленський.