"Захисниця, вчителька, мати": Залужний тепло привітав українок та поділився яскравими фото героїнь

Залужний вдячний усім без винятку

На честь Міжнародного жіночого дня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний потужно привітав прекрасну стать людства і показав фото наших красунь-захисників.

Своє звернення до жінок він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Залужний подякував кожній українській жінці за внесок, який вона вносить на своєму "фронті".

"Українська жінка сьогодні — хто Вона?

Захисниця, яка ризикує життям заради Батьківщини.

Волонтерка, яка цілодобово надає безцінну допомогу.

Лікарка, яка героїчно рятує життя.

Учителька, завдяки якій маленькі українці пам’ятатимуть ДНК нашої нації. А ще — керівниця компанією, спортсменка, юристка, дизайнерка, журналістка чи успішна представниця будь-якої іншої професії.

Мати, яка щосекунди просить у Бога захисту для своєї дитини.

Дружина, яка чекає вдома. Або яку чекають вдома.

Донька, яка пишається батьками і стала для них надійною опорою.

Щодня ви робите безцінний внесок для нашої перемоги. Кожна на своєму фронті. Вдячний за самовідданість на передовій та надійний тил", — сказав Залужний.

Також до своєї посади головнокомандувач прикріпив фото наших відважних і водночас ніжних красунь, які щодня наближають нашу перемогу.

Нагадаємо, раніше наших жінок зі святом привітав президент України Володимир Зеленський.