Звитяга українців надихає: створено унікальний календар, присвячений героїчному спротиву українського народу

Незвичний "календар незламності" з'явився за допомогою штучного інтелекту

Вже більше року Україна чинить спротив ворогу. За цей рік ми стали набагато хоробрішими, мудрішими і добрішими один до одного. Ми прожили цей рік, незважаючи на всі намагання ворога знищити нас і нашу країну.

Ми пережили цей рік всупереч бомбардуванням мирних міст і атакам на об'єкти інфраструктури. Ми впевнено крокуємо до Великої Перемоги, але ми повинні назавжди залишити в пам'яті 10 славних перемог, які були здобуті за цей час Силами опору і всім нашим народом.

Перш за все – це успішна оборона Києва, Чернігова, Сум та Харкова у лютому-квітні 2022 року.

Наша друга велика перемога — масовий спротив мирного населення російським окупантам на тимчасово зайнятих загарбниками територіях.

Третя перемога українців — вигнання окупантів з півночі України та повна деокупація Київської, Чернігівської та Сумської областей.

Четверта перемога — знищення крейсера "Москва".

П'ята — звільнення острова Зміїний.

Шоста перемогу ЗСУ і всіх українців — знищення системи логістики російських окупаційних військ на півдні та сході України у червні та серпні.

Сьома перемога — вигнання російських окупантів з Харківської області у вересні-жовтні.

Восьма — вигнання російських окупантів з Херсонської області у вересні-жовтні.

Дев'ята — успішні дії сил протиповітряної оборони, які захищають Україну від масових ракетних та дронових атак агресора.

Десята — стримування наступу окупантів на сході.

Пам'ятати про прожитий нами рік і досягнуті перемоги допоможе унікальний календар, який було створено ілюстраторами за допомогою технології штучного інтелекту Midjourney.

Календар присвячений всім українським силам опору – воїнам ЗСУ, партизанам, підпільникам, жителям мирних міст і сіл, які мужньо виконують свій обов'язок під обстрілами і бомбардуваннями. Тобто – кожному з нас, українців. Саме тому кожен з нас може (і повинен) завантажити і поширити календар за цим посиланням. Також доступний набір шпалер для смартфону.

"Давайте разом закарбуємо героїчний епос нашого народу аби зручніше рахувати дні до перемоги й не забувати тих, хто її виборює. Ми вистояли й цей рік стане для ворога пеклом!" – закликають автори календаря.