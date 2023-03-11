Мужество украинцев вдохновляет: создан уникальный календарь, посвященный героическому сопротивлению украинского народа

Необычный "календарь несокрушимости" появился с помощью искусственного интеллекта

Уже больше года Украина сопротивляется врагу. За этот год мы стали гораздо храбрее, мудрее и добрее друг к другу. Мы прожили этот год, несмотря на все попытки врага уничтожить нас и нашу страну.

Мы пережили этот год вопреки бомбардировкам мирных городов и атакам на объекты инфраструктуры. Мы уверенно шагаем к Великой Победе, но мы должны навсегда оставить в памяти 10 славных побед, одержанных за это время Силами сопротивления и всем нашим народом.

Прежде всего, это успешная оборона Киева, Чернигова, Сум и Харькова в феврале-апреле 2022 года.

Наша вторая большая победа – массовое сопротивление мирного населения российским оккупантам на временно занятых захватчиками территориях.

Третья победа украинцев — изгнание окупантов с севера Украины и полная деоккупация Киевской, Черниговской и Сумской областей.

Четвертая победа – уничтожение крейсера "Москва".

Пятая – освобождение острова Змеиный.

Шестая победа ВСУ и всех украинцев — уничтожение системы логистики российских оккупационных войск на юге и востоке Украины в июне и августе.

Седьмая победа – изгнание российских оккупантов из Харьковской области в сентябре-октябре.

Восьмая — изгнание российских окупантов из Херсонской области в сентябре-октябре.

Девятые – успешные действия сил противовоздушной обороны, защищающие Украину от массовых ракетных и дроновых атак агрессора.

Десятые – сдерживание наступления окупантов на востоке.

Помнить о прожитом нами годе и достигнутых победах поможет уникальный календарь, созданный иллюстраторами с помощью технологии искусственного интеллекта Midjourney.

Календарь посвящен всем украинским силам сопротивления – воинам ВСУ, партизанам, подпольщикам, жителям мирных городов и сел, мужественно исполняющим свой долг под обстрелами и бомбардировками. То есть – каждому из нас, украинцев. Поэтому каждый из нас может (и должен) скачать и распространить календарь по этой ссылке. Также доступен набор обоев для смартфонов.

"Давайте вместе запечатлим в памяти героический эпос нашего народа, чтобы удобнее было считать дни до Победы и не забывать тех, кто за нее борется. Мы выстояли и этот год станет для врага адом!" – призывают авторы календаря.