Окупанти не йшли з Нової Каховки: у Генштабі ЗСУ пояснили, що сталося

Місто обіцяють звільнити як тільки буде можливість

Увечері 23 березня генштаб ЗСУ заявив, що всі російські підрозділи вийшли і з Нової Каховки на лівому березі Дніпра. Проте пізніше з’ясувалося, що деякі підрозділи ворога все ще тимчасово дислокуються у місті.

У Генштабі ЗСУ пояснили, що новина виявилася "хибною тривогою" через те, що наявні у розпорядженні військових дані були некоректно використані. Українські воїни додали, що місто неодмінно буде звільнено.

"Окупанти досі тимчасово перебувають у Новій Каховці. Інформація про нібито відхід противника з цього населеного пункту була оприлюднена внаслідок некоректного використання наявних даних. Проте ми неодмінно звільнимо і Нову Каховку", — написали в Генштабі ЗСУ.

За інформацією порталу DeepStateMAP, у Новій Каховці базується 5-та загальновійськова армія сухопутних військ з Уссурійська, що на Далекому Сході росії.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у ЗСУ пояснили, навіщо вдарили по Джанкою. У місті був важливий залізничний логістичний вузол.